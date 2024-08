Transplante capilar para mulheres: saiba como combater a calvície Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 18/08/2024 - 22h28 (Atualizado em 19/08/2024 - 01h15 ) ‌



Um assunto delicado que preocupa e, muito, as mulheres. Metade delas sofre com a queda de cabelo e, cada vez mais, o transplante capilar se torna uma opção para resgatar a autoestima. No entanto, é importante saber em quais casos o procedimento é indicado e os cuidados que se deve tomar.

