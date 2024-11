Trânsito parado: caminhão pega fogo e causa congestionamento na BR-101 Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 01/11/2024 - 14h40 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio em um caminhão bloqueou temporariamente o trânsito na BR-101, causando longas filas e atraindo a atenção de motoristas que passavam pelo local. Alguns deles registraram o incidente, capturando imagens impressionantes das chamas. A equipe da Tribuna do Povo traz a cobertura completa desse caso, incluindo informações sobre as possíveis causas do incêndio e o impacto no tráfego da região. Acompanhe a reportagem para saber mais sobre os desdobramentos do incidente e as orientações das autoridades de trânsito.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.