Trânsito na Rua Paraíba será interditado nesta sexta-feira em Blumenau
06/09/2024 - 08h01 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h21 )



A Rua Paraíba, uma das vias mais importantes de Blumenau, terá o trânsito interditado nesta manhã, especialmente no acesso pela ponte, para a realização de obras de manutenção. Motoristas devem estar atentos às orientações e buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos. O repórter Moisés Stuker traz as informações ao vivo, fornecendo detalhes sobre o tempo de interdição e as opções de desvios disponíveis para facilitar o deslocamento pela cidade. Além disso, ele aproveita para comentar sobre a organização do desfile de 7 de setembro, que promete movimentar Blumenau nos próximos dias.

