Trânsito na Grande Florianópolis: BR-101 tem pontos de interdição durante a madrugada 23/07/2024 - 09h07 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h38 )



Nos próximos dias, a BR-101 na Grande Florianópolis enfrentará interdições durante a madrugada devido a obras e serviços essenciais. A repórter Karina Koppe traz informações detalhadas sobre as áreas afetadas e as melhores rotas alternativas para os motoristas. As interdições podem causar transtornos significativos, por isso é importante se planejar com antecedência. Acompanhe as orientações para evitar atrasos e garantir uma viagem tranquila. Além disso, a partir de quarta-feira (24), serviços da Celesc na SC-281 também gerarão interrupções, exigindo atenção redobrada para quem trafega pela região.

