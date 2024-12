Trânsito na BR-101 pode ficar lento nesta terça-feira por transporte de transformador Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/12/2024 - 11h06 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h36 ) twitter

Nesta terça-feira, 03 de dezembro, motoristas que trafegam pela BR-101 devem estar atentos, pois o trânsito pode ficar lento ao longo do dia devido ao transporte de um transformador de grandes proporções. A operação afetará o tráfego, principalmente em trechos da rodovia entre Florianópolis e outras cidades de Santa Catarina. Além disso, há obras no sul da rodovia, com detonação de rochas que também pode causar interrupções temporárias no tráfego. A reportagem ao vivo de Daniela Ceccon traz todos os detalhes sobre o impacto nas vias e orientações para motoristas.

