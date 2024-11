Trânsito interrompido na BR-101 por conta de caminhão que pegou fogo Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/11/2024 - 09h57 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h19 ) twitter

Um incêndio em um caminhão causou a interdição do trânsito na BR-101, na região da Grande Florianópolis. A repórter Daniela Ceccon traz as informações sobre o ocorrido e o impacto no tráfego da rodovia. Motoristas devem estar atentos às orientações e aos desvios no local.

