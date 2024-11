Trânsito em trecho da SC-290 deve ser liberado em 30 dias Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/10/2024 - 09h25 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h57 ) twitter

A ponte sobre o Rio Canoas, localizada na SC-290, deverá ser liberada para trânsito em até 30 dias. Essa informação foi divulgada pelo secretário de infraestrutura durante uma reunião com líderes locais, que discutiram as melhorias possíveis na região. A repórter Rachel Schneider traz os detalhes ao vivo, incluindo as mudanças dessa liberação no trânsito local e nas comunidades ao redor. A expectativa é que, com a ponte novamente em funcionamento, o fluxo de veículos e a segurança dos motoristas sejam significativamente melhorados, beneficiando a população que depende dessa via.

