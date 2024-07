Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Alto contraste

A+

A-

As imprudências são as principais causas de acidentes de trânsito em Rio das Ostras. Cones foram colocados no rodovia para evitar manobras proibidas.

#transito #direcaodefensiva #imprudencias #riodasostras

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista

Publicidade

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.