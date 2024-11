Trânsito em Criciúma será interditado para simulação de incêndio no Hospital São José Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/11/2024 - 11h11 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h23 ) twitter

A partir da tarde de quarta-feira, 27 de novembro o trânsito no entorno do Hospital São José, em Criciúma, será interditado para a realização de uma simulação de incêndio. A ação tem como objetivo testar os protocolos de segurança e emergência da unidade, garantindo que todos os procedimentos sejam executados com eficiência em uma situação real. Durante a simulação, equipes de resgate, profissionais do hospital e autoridades de segurança estarão envolvidos para garantir que a população e os pacientes possam ser atendidos especificamente. A interdição será temporária e ocorrerá em um horário específico, com notificação para orientar os motoristas. A medida visa aprimorar a preparação para emergências e a segurança de todos que transitam nas proximidades do hospital.

