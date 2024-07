Trânsito em Blumenau: Rua Júlio Michel está em sistema siga e pare Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/07/2024 - 08h58 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h18 ) ‌



Os motoristas de Blumenau precisam redobrar a atenção ao trafegar pela Rua Júlio Michel, que agora está operando no sistema siga e pare. Essa mudança visa melhorar o fluxo de veículos e garantir maior segurança para todos. O repórter Moisés Stuker está no local e traz todas as orientações sobre como os condutores devem proceder, os horários de operação do novo sistema e as expectativas de impacto no trânsito da região. É fundamental seguir as novas sinalizações e respeitar as regras para evitar acidentes e transtornos.

