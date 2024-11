Trânsito de ônibus causa trincas em casas no bairro Nova Cintra, em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 17/10/2024 - 15h19 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Moradores do bairro Nova Cintra, na região oeste de Belo Horizonte, estão reclamando do aparecimento de trincas em suas residências, que atribuem à mudança no trânsito local de ônibus. Segundo a Copasa, houve a necessidade de realizar manutenção para corrigir o abatimento do asfalto e não encontrou relação entre as trincas nos imóveis e o problema na rua. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que fará uma vistoria no local para avaliar a situação dos imóveis.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.