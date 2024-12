Transição contratual retira radares da BR-356, em São João da Barra, e situação preocupa moradores Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 02/12/2024 - 10h20 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h46 ) twitter

Desde o final de outubro, todos os radares da BR-356 foram retirados, no trecho entre Campos e São João da Barra. Situação que preocupa moradores e comerciantes diante do grande fluxo de caminhões do porto do açu e de outros veículos para o litoral sanjoanense.

