Transformação: telespectadora do Ver Mais tem visual renovado com Gilmar Estúdio de Beleza

No episódio de hoje, conhecemos a tocante história de Cleusa, que recebeu um presente muito especial: uma transformação completa oferecida pelo Gilmar Estúdio de Beleza, nosso parceiro do Ver Mais. O momento se torna ainda mais emocionante com a presença de suas duas filhas, que acompanharam cada etapa desse processo de mudança. Prepare-se para uma reportagem que vai tocar o seu coração e mostrar a força do amor familiar e a beleza das relações.

