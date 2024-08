Transforma Tech em Blumenau procura empresas parceiras para iniciar o Curso de Capacitação Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/08/2024 - 08h45 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h50 ) ‌



O programa Transforma Tech em Blumenau está em busca de empresas parceiras para dar início a um curso de capacitação destinado a jovens que buscam o primeiro emprego. Esta iniciativa visa proporcionar uma formação de qualidade e aumentar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para os jovens da região. As empresas interessadas em se envolver no projeto terão a chance de contribuir para o desenvolvimento profissional de novos talentos e fortalecer sua presença na comunidade. O repórter Moisés Stuker traz detalhes sobre essa importante oportunidade e como os empresários podem participar.

