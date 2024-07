Transferência temporária de seção eleitoral pode ser solicitada até 22 de agosto Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/07/2024 - 17h43 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h55 ) ‌



Os eleitores que desejam realizar a transferência temporária da seção eleitoral têm até o dia 22 de agosto para fazer a solicitação. Essa transferência é permitida apenas dentro do mesmo município onde o eleitor está registrado. Em anos de eleições municipais, como em 2024, não há possibilidade de voto em trânsito.

A solicitação deve ser feita presencialmente em um cartório eleitoral. Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida podem registrar o pedido pessoalmente ou por meio de curador, apoiador ou procurador, apresentando autodeclaração ou documento que comprove a deficiência ou dificuldade de locomoção. Para presos provisórios, adolescentes em unidades de internação, trabalhadores de estabelecimentos penais e unidades de internação onde houver seções eleitorais, representantes das forças de segurança, juízes, servidores da justiça eleitoral e promotores eleitorais, a solicitação é feita através de formulário fornecido pelo cartório eleitoral.

Os eleitores podem pedir a transferência temporária para o primeiro turno, para o segundo turno (se houver) ou para ambos. A consulta ao novo local de votação estará disponível a partir de 3 de setembro, através do site do TRE-MG, do aplicativo e-Título ou pelo Disque-Eleitor nos telefones 148 ou (31) 2116-3600.

