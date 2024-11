Trajetória de Neide Mariarrosa | Episódio 1 | Som da Ilha Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 23/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h15 ) twitter

No primeiro episódio da série "Som da Ilha", conheça a história de Neide Mariarrosa, uma das maiores representantes da música de Florianópolis. Manezinha da Ilha e dona de uma voz única, ela encantou o público nas rádios novelas da capital e levou sua arte a grandes palcos, emocionando plateias no Rio de Janeiro e no mundo inteiro. Não perca essa superprodução que traz a história dos artistas da capital catarinense!

