Trailer O Grande Debate | Disponível no Univer Vídeo Aclr|Do canal Univer Vídeo no YouTube 10/11/2024 - 12h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste drama baseado em uma história real, Denzel Washington interpreta Melvin B. Tolson, professor do Wiley College, no Texas. Em 1935, ele inspirou os alunos a formar a primeira equipe de debate da escola, que depois desafiou Harvard no campeonato nacional.

Acesse https://www.univervideo.com/ encontre um plano que faça sentido para você e sua família e assista ao filme O Grande Debate.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.