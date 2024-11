Trailer Mãos Talentosas - A História de Ben Carson | Disponível no Univer Vídeo Aclr|Do canal Univer Vídeo no YouTube 02/11/2024 - 09h31 (Atualizado em 03/11/2024 - 01h03 ) twitter

O jovem Ben Carson não tinha muita chance. Filho de lar desfeito, cresceu em meio à pobreza e ao preconceito, tornando-se um garoto de temperamento inflamado e com baixo rendimento na escola. No entanto, sua mãe nunca perdeu a fé no filho.

Ela insistiu para que ele expandisse sua imaginação, sua inteligência e, acima de tudo, sua crença em si mesmo. Essa fé se revelou como um dom, a essência que o levou a perseguir o sonho de tornar-se um dos mais importantes neurocirurgiões do mundo.

