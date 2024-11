Trágico acidente na BR-376: Pelotas chora perda de atletas de remo Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/10/2024 - 14h50 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desde as primeiras horas da manhã, as redes sociais foram tomadas por homenagens às vítimas do trágico acidente na BR-376, que vitimou atletas de um time de remo da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Amigos, familiares e autoridades lamentaram a tragédia que deixou a cidade em luto. O acidente, que gerou grande comoção, sensibilizou pessoas em todo o país. O time de remo de Pelotas tinha forte reconhecimento, e a perda desses jovens atletas abalou profundamente a comunidade esportiva e os fãs. As mensagens de apoio e as homenagens continuam circulando intensamente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.