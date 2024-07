TRAGÉDIA: pai mata o filho de cinco anos e tira a própria vida em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/07/2024 - 13h34 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h43 ) ‌



Os corpos de um homem e de uma criança de cinco anos, pai e filho, foram encontrados em uma casa na rua Bento de Faria, no bairro Lagoinha, em Uberlândia. Segundo a Polícia Militar, o pai matou o filho e tirou a própria vida em seguida, na última quarta-feira (17).

Foi a mãe do menino que encontrou os corpos na residência. A mulher informou a Polícia Militar que deixou a criança passar o dia com o pai e quando foi buscá-la ninguém atendeu o portão. Preocupada, ela pulou o muro e se deparou com a cena da tragédia no interior da casa.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (CB) estão no endereço, assim como a perícia da Polícia Civil (PC), que vai coletar informações para apurar a motivação do crime.

