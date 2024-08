Tragédia no mar: corpos de pescadores de Joinville encontrados em São Paulo Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 05/08/2024 - 14h30 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Tribuna do Povo acompanhou de perto o triste drama das famílias dos pescadores joinvilenses Adolar Angel e Sérgio Ignowsky. Os corpos dos pescadores foram encontrados no litoral de São Paulo, a centenas de quilômetros da Ilha da Paz, em São Francisco do Sul, onde tiveram o último contato com suas famílias. A equipe de reportagem conversou com os familiares que estão enfrentando essa grande tragédia. Acompanhe a reportagem para entender a dor e a busca desesperada dessas famílias.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.