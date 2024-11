Tragédia na BR-376: acidente entre caminhão e van resulta em nove mortos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/10/2024 - 10h05 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grave acidente na BR-376, rodovia que conecta o Paraná a Santa Catarina, resultou na morte de pelo menos nove pessoas. O incidente envolveu a colisão de um caminhão com uma van, deixando a comunidade em choque. A equipe de reportagem da RICTV Curitiba chegou ao local para cobrir essa tragédia, e o repórter Kainan Lucas traz as últimas atualizações sobre as vítimas e as circunstâncias do acidente. A situação é monitorada pelas autoridades locais, que estão realizando uma investigação sobre as causas do ocorrido. Fique ligado para mais detalhes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.