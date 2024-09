Tragédia na BR-116: caminhoneiro morre preso às ferragens em Monte Castelo Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 11/09/2024 - 15h15 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h58 ) ‌



Mais uma tragédia no trânsito do Norte de Santa Catarina. Um grave acidente envolvendo dois caminhões na BR-116, em Monte Castelo, resultou na morte de um dos motoristas, que ficou preso às ferragens e infelizmente não resistiu aos ferimentos. As equipes de resgate trabalharam intensamente, mas o impacto da colisão foi fatal. Edinei Wassoaski traz todos os detalhes dessa ocorrência que reforça a importância da segurança nas estradas. Confira a reportagem completa e saiba mais sobre como aconteceu o acidente e as condições da rodovia no momento.

