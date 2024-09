Tragédia na BR-101: idoso de 73 anos morre em sequência de acidentes em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 11/09/2024 - 15h13 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h58 ) ‌



Uma sequência de acidentes trágicos deixou um idoso de 73 anos morto na BR-101, em Joinville. A vítima, identificada como Sebastião Castro da Luz, não resistiu aos ferimentos após o acidente. A equipe de plantão da Tribuna do Povo esteve no local e trouxe todos os detalhes do que aconteceu. Confira agora na tela da NDTV a reportagem completa sobre essa triste ocorrência que abalou a região. Não perca as informações sobre como tudo aconteceu e o impacto desse acidente na comunidade

