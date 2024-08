Tragédia: mulher morre atropelada na faixa de pedestre Aclr|Do canal Record RS no YouTube 30/07/2024 - 15h49 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h22 ) ‌



Foi encontrado o veículo suspeito de estar envolvido no atropelamento e morte de uma mulher no bairro Cavalhada, zona sul de Porto Alegre. Não há informações sobre a identificação do proprietário. A pedestre atravessava na faixa de segurança, e não foi socorrida pelo motorista. Câmeras de segurança registraram o crime.

