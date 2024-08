Tragédia em Vinhedo: posição de impacto ajudou na identificação de vítimas do acidente, diz IML Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 16/08/2024 - 09h40 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h38 ) ‌



Deve ser liberado nesta sexta (16) o corpo da comissária de voo Rúbia Silva de Lima, de 41 anos, uma das vítimas da queda da aeronave da companhia Voepass, na última sexta (9), em Vinhedo. Rubia morava com a família em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto e trabalhava na Voepass há 13 anos. Na manhã desta quinta (15), autoridades do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo e do Instituto de Criminalística falaram sobre a identificação dos 62 corpos.

*Reportagem exibida em 15/08/2024.

