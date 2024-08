Tragédia em Vinhedo: odontolegista de Ribeirão ajudou a identificar os corpos de vítimas do acidente Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 23/08/2024 - 11h30 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h33 ) ‌



Prestes a completar duas semanas do acidente aéreo com o avião da companhia Voepass em Vinhedo, o Cidade Alerta conversou com a odontolegista Josabeth Mendonça Pereira. Josabeth atua no Instituto Médico Legal (IML) de Ribeirão Preto e foi chamada para atuar na identificação dos corpos no IML de São Paulo. Ela tem mais de 40 anos de experiência em odontologia e contou detalhes de como foi o trabalho de identificação das vítimas da tragédia em Vinhedo.

*Reportagem exibida em 22/08/2024.

