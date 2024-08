Tragédia em Vinhedo: corpo da comissária de bordo Rúbia de Lima é enterrado em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 19/08/2024 - 18h45 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h33 ) ‌



Foi enterrado neste final de semana, no Cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto, o corpo da comissária de voo Rúbia de Lima, de 41 anos. Ela é uma das 62 vítimas do desastre aéreo com o avião da companhia Voepass, que aconteceu em Vinhedo (SP), no último dia 9 de agosto.

