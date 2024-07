Tragédia em Patos de Minas: servidora morre após ser atropelada por moto | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A comunidade se despede com profunda tristeza de Lucimone dos Santos, servidora pública que faleceu na tarde de terça-feira (02 de julho), aos 53 anos. A tragédia aconteceu após 14 dias de internação no Hospital Regional Antônio Dias, em decorrência de um acidente de moto no dia 17 de junho, no Bairro Planalto.

Imagens de câmeras de segurança registraram o triste momento. Lucimone, pilotando sua moto pela Avenida Randolfo Borges, perdeu o controle do veículo ao fazer uma conversão à esquerda e caiu na pista. Uma outra motociclista que seguia no local não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando a servidora.

Lucimone foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada ao Hospital Regional, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A motociclista envolvida no acidente teve apenas um ferimento no pé. A Prefeitura de Patos de Minas emitiu uma nota de pesar lamentando o falecimento da servidora, que atuava como agente de administração na Secretaria de Saúde há dois anos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=l_Kt3u3HVcg

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=JmOzLiVgPU4

👉 https://www.youtube.com/watch?v=bS6AbAdpfeo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #patosdeminas #acidente

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.