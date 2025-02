Tragédia em Goiás: menino de dois anos morre após ser esquecido dentro de carro por dona de creche Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 19/02/2025 - 13h49 (Atualizado em 20/02/2025 - 01h13 ) twitter

Um menino de dois anos morreu após ser esquecido dentro de um carro pela dona da creche que frequentava na região metropolitana de Goiânia (GO). A responsável pela creche, que também cuidava do transporte, foi presa após ser encontrada em uma rodovia junto com o marido. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo e está apurando os detalhes do incidente.

