Tragédia em família: homem mata esposa e foge com a poupança dos filhos Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 24/02/2025 - 21h04 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Danielle, de 27 anos, e Joeilton, de 31, viveram juntos por 8 anos em Mairinque (SP). Eles tiveram dois filhos: uma menina de 7 anos e um menino de 1 ano e 8 meses. Danielle sempre ficou em casa para cuidar das crianças, enquanto Joeilton trabalhava, mas ela decidiu começar a trabalhar para fazer uma poupança para os filhos. Foi então que o casamento começou a desandar. Joeilton começou a ter ciúmes da esposa e passou a ameaçá-la. Após ser agredida, Danielle decidiu morar na casa dos fundos do quintal dos pais. Certa noite, a filha mais velha do casal dormiu na casa dos avós, enquanto Danielle estava em casa com o caçula. Joeilton foi até ela com uma faca e a golpeou várias vezes na frente do filho. Após o crime, ele fugiu e levou o cartão da conta poupança que Danielle havia começado para os filhos.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.