Tragédia em Barra do Sul: homem é gravemente ferido em incêndio domiciliar Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 24/10/2024 - 15h26 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h15 )

Um incêndio devastador ocorreu em uma residência em Barra do Sul, deixando uma pessoa gravemente ferida. O indivíduo sofreu queimaduras em cerca de 30% do corpo e foi rapidamente atendido pelos bombeiros voluntários da região. Os repórteres Felipe Bambace e Adriano Mendes estiveram no local para entender a dinâmica do caso e conversaram com os profissionais que participaram da operação de resgate. Acompanhe a reportagem para saber mais sobre as circunstâncias do incêndio e o estado de saúde da vítima.

