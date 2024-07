Tragédia em Araxá: Ônibus cai em ribanceira, deixando um morto e cinco feridos | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/07/2024 - 14h30 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h54 ) ‌



Na manhã de quinta-feira, um grave acidente envolvendo um ônibus chocou a cidade de Araxá. O veículo, que transportava trabalhadores rurais para a cidade de Furnas, saiu da pista em uma curva da estrada vicinal próxima ao km 716 da BR-262 e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura.

O impacto da queda causou a morte de um dos passageiros no local do acidente. Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá. Duas das vítimas foram encontradas em estado mais grave fora do ônibus e apresentam diversos traumas. As demais vítimas sofreram ferimentos leves e conseguiram sair do veículo por conta própria.

A Polícia Militar esteve presente no local para controlar o trânsito e prestar auxílio às vítimas. A perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada para realizar os trabalhos de praxe e investigar as causas do acidente. As autoridades buscam entender o que motivou o motorista a perder o controle do veículo e sair da pista.

