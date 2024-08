Tragédia do voo 2283: catarinenses estão entre as vítimas da queda Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/08/2024 - 10h08 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h12 ) ‌



Na última sexta-feira (10), um trágico acidente aéreo em Vinhedo, São Paulo, resultou na queda de um avião com pelo menos cinco passageiros de Santa Catarina a bordo. Uma força-tarefa está trabalhando intensamente para identificar todos os corpos das vítimas e fornecer respostas às famílias afetadas. Acompanhe as últimas atualizações sobre a tragédia do Voo 2283 e como as autoridades estão lidando com esta dolorosa situação.

