Tragédia do Voo 2283: avião estava com a manutenção em dia, afirma Voepass Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 12/08/2024 - 15h05 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h21 ) ‌



Voltamos a falar sobre a tragédia do voo 2283 da Voepass, a antiga Passaredo, que deixou 62 pessoas mortas, entre tripulantes e passageiros. Em entrevista no final de semana, os representantes da Voepass, de Ribeirão Preto, disseram que a aeronave estava com a manutenção em dia e que vão contribuir para as investigações.

