Tragédia aérea em Vinhedo: 62 mortes marcam o pior acidente aéreo no Brasil em 17 Anos
10/08/2024 - 14h09 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h23 )



Um trágico acidente aéreo ocorreu na tarde de ontem em Vinhedo, São Paulo, resultando na morte de todas as 62 pessoas a bordo do voo 2283 da Voepass. O avião, que havia decolado de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), caiu sobre uma casa, causando uma explosão e incêndio.

As autoridades confirmaram que 24 corpos já foram retirados dos destroços, sendo dois deles identificados como o piloto e o copiloto. A aeronave, um ATR-72, despencou do céu em chamas, segundo relatos de testemunhas e vídeos que circulam nas redes sociais.

Este acidente se configura como o mais letal em solo brasileiro desde 2007, quando um avião da TAM colidiu com um prédio ao tentar pousar no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, causando a morte de 199 pessoas.

A Voepass emitiu uma nota oficial expressando profundo pesar pelas vítimas e seus familiares. A companhia aérea informou que está prestando todo o apoio necessário às famílias, incluindo suporte psicológico, médico e logístico. A empresa também iniciou o cadastramento dos familiares para dar continuidade aos procedimentos necessários neste momento de luto.

Entre as vítimas, está um morador de Uberlândia, Alípio Camilo Santos Neto, que completaria 36 anos no próximo mês. A comunidade local lamenta a perda e se solidariza com a família enlutada.

