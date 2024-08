Tragédia aérea em São Paulo: avião de Cascavel cai com 61 passageiros a bordo Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 09/08/2024 - 19h59 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h23 ) ‌



Na tarde desta sexta-feira (09), um trágico acidente aéreo ocorreu em Vinhedos, no interior de São Paulo, envolvendo um avião que partiu de Cascavel, no Paraná. A aeronave caiu com 61 pessoas a bordo, resultando em todas as mortes. Acompanhe mais informações com a repórter Danila Bernardes.

