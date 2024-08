Tráfico de pessoas no Brasil: principais vítimas são homens negros entre 18 e 29 anos Aclr|Do canal Record News no YouTube 30/07/2024 - 18h30 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h04 ) ‌



O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou, nesta terça-feira (30), o relatório sobre tráfico de pessoas no Brasil, com dados de 2021 a 2023. O documento aponta que a maior parte das vítimas no país é homem, tem entre 18 e 29 anos de idade e é negro. Entre os que vieram de outros países, os paraguaios são a maioria, seguidos por venezuelanos e bolivianos. O estudo também mostra uma mudança no modo em que esse tráfico de pessoas acontece. Para entender melhor, conversamos com Stephani Peres, advogada mestre em direito e pesquisadora nas áreas de tráfico humano e trabalho escravo.

