Tráfico de drogas: Joinville é centro de Operação Planalto 1 com prisões em todo o estado Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 29/08/2024 - 15h14 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Operação Planalto 1, uma megaoperação que contou com 220 policiais, foi um grande sucesso no combate ao tráfico de drogas em Santa Catarina. A ação resultou na prisão de diversos suspeitos em várias cidades, incluindo Joinville, que era usada como central de distribuição de drogas no estado. A operação visou desmantelar redes criminosas e interromper o fluxo de substâncias ilícitas. Felipe Bambace traz os detalhes da operação e suas implicações para a segurança pública na Tribuna do Povo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.