Traficantes cariocas são presos escondidos em casa de luxo em BH

Quatro pessoas foram presas com armas e drogas no bairro Cidade Jardim, na região centro-sul de Belo Horizonte, nesta terça-feira (21). Dois dos criminosos são do Rio de Janeiro. Eles já foram condenados por tráfico e estavam foragidos da justiça, usando documentos falsos.

