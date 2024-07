Traficante que usava tabacaria como ponto de vendas é preso pela PM | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/07/2024 - 13h32 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h46 ) ‌



Um comerciante de 24 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas, suspeito de usar sua tabacaria como ponto de venda de drogas. A ação policial ocorreu após diversas denúncias anônimas feitas pelo 181, que indicavam a movimentação de tráfico no local.

As denúncias recebidas pela PM apontavam para a atuação do suspeito e de outro indivíduo na tabacaria, localizada na Rua Emerson Campos Lima Salles. A equipe policial monitorou o local por vários dias, observando grande fluxo de pessoas com histórico de uso de drogas e ligação com crimes na região.

As investigações revelaram que a residência do suspeito também era utilizada para atividades criminosas, com a comercialização de diversos tipos de drogas. Além disso, a equipe policial identificou a presença de olheiros no local, que avisavam sobre a aproximação da polícia através de assobios. Os suspeitos também utilizavam a casa para se esconder quando percebiam a presença das viaturas.

Durante a operação, o responsável pelo imóvel e pela tabacaria autorizou a revista no local. Inicialmente, nenhuma droga foi encontrada durante as buscas realizadas pelos policiais. No entanto, com o apoio da equipe da ROCCA e a utilização de um cão farejador, foi possível localizar uma porção de maconha escondida embaixo do assento de um dos bancos da loja.

Na área de pastagem em frente à tabacaria, o cão farejador localizou dois invólucros escondidos dentro de um tênis velho. Um dos invólucros continha um pequeno tablete de cocaína (escamas), enquanto o outro continha dois tabletes de maconha.

Diante das provas encontradas, o comerciante foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. A ação da Polícia Militar demonstra o compromisso da instituição no combate ao tráfico de drogas e na garantia da segurança da população.

A prisão do suspeito e a apreensão das drogas são um passo importante no combate ao tráfico de drogas na região. A PM reforça a importância da colaboração da comunidade através de denúncias anônimas para auxiliar na identificação de pontos de venda de drogas e na prisão de traficantes.

