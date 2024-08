Traficante é preso em casa de luxo em Búzios (RJ) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/08/2024 - 12h05 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h00 ) ‌



O traficante Paulo Gabriel Malafaia foi preso na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, após se hospedar em uma casa de luxo. Ele possui mais de 90 anotações criminais e não resistiu à prisão ao afirmar que trabalhava com instalação de internet. Investigações indicam que ele é responsável por manifestações na BR-101 relacionadas a ações policiais no Jardim Catarina em São Gonçalo.

‌



