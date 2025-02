Traficante do PCC usa família como escudo durante prisão em São Paulo Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 05/02/2025 - 18h35 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jodevson Novais dos Santos, traficante do PCC conhecido como 'Pica-Pau, foi preso em sua casa em São Paulo. Durante a abordagem policial, ele usou a esposa e o filho bebê como escudo humano na tentativa de escapar. Pica-Pau é um membro de alto escalão do PCC e estava foragido há quatro anos, coordenando o tráfico de drogas no nordeste do país e participando de homicídios no tribunal do crime.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.