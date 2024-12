Tradição secular: Queijo Minas Artesanal é patrimônio cultural da humanidade | Você com Mônica Cunha Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/12/2024 - 10h57 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h47 ) twitter

O queijo mineiro agora é oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. A celebração deste marco histórico ocorre no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, com uma série de atividades que destacam a tradição e o saber-fazer dos produtores de queijo artesanal no estado. O título valoriza os modos de produção que, ao longo de mais de 300 anos, foram passados de geração em geração, especialmente nas áreas rurais de Minas Gerais.

O reconhecimento, conquistado em uma reunião em Assunção, no Paraguai, celebra a importância das técnicas de produção e os territórios que preservam esses saberes. Além de um tributo à cultura mineira, a inclusão do queijo Minas artesanal na lista da UNESCO traz uma oportunidade de fortalecimento econômico e social para as comunidades locais, impulsionando também o turismo sustentável nas regiões produtoras.

Com este título, Minas Gerais ganha uma nova visibilidade no cenário internacional, destacando o queijo como uma das maiores riquezas culturais do estado e reforçando a preservação de suas tradições. O trabalho que culminou nessa conquista começou em setembro de 2022, quando a candidatura foi lançada, e agora se concretiza como um símbolo de orgulho para os mineiros.

