Tradição do cultivo de coca é ameaçada pelo tráfico na Bolívia Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/11/2024 - 10h41 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h29 )

Povos que habitam a cordilheira dos Andes enfrentam desafios para manter a tradição milenar do cultivo da folha de coca. A produção legal é controlada pelo governo boliviano e abastece mercados autorizados. O cultivo enfrenta pressões do crime organizado e tensões políticas na região e é tema do documentário “A Folha - Tradição e Tráfico”, que estreia em breve no PlayPlus.

