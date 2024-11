Trabalho temporário: começam contratações para o final do ano Aclr|Do canal Record RS no YouTube 30/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h29 ) twitter

O Rio Grande do Sul recupera e até aumenta o número de vagas temporárias, em comparação com o ano passado. E, com a aproximação do final do ano, as contratações no comércio já começaram.

