Trabalho escravo: 2.004 pessoas foram resgatadas no ano passado

O Brasil resgatou 2.004 pessoas em situação análoga à escravidão em 2024. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). De acordo com a pasta, foram 1.035 ações fiscais específicas de combate realizadas pela inspeção do trabalho. As ações resultaram no pagamento de mais de R$ 7 milhões em verbas trabalhistas rescisórias. As áreas de construção de edifícios, cultivo de café e cultivo de cebola foram as que mais registraram casos. O levantamento indicou que os estados com mais vítimas foram Minas Gerais, com 500 trabalhadores; seguido de São Paulo, com 467.

