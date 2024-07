Trabalhistas ganham eleições no Reino Unido, diz boca de urna

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O Reino Unido passou hoje (04) por uma eleição nacional para a escolha de um novo parlamentar e governo do país. As pesquisas de boca de urna apontam para uma vitória do Partido Trabalhista, de oposição. Caso isso se confirme, os conservadores vão deixar o poder depois de 14 anos. Quem vai nos explicar o cenário eleitoral no Reino Unido é o professor de Relações Internacionais Manuel Furriela.

