Trabalhadores ficam presos em torre de energia eólica. 🔲 #RecordNews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 27/11/2024 - 17h02 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h03 )

Trabalhadores foram resgatados de uma torre de energia eólica no município de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Os homens faziam a manutenção na torre e ficaram presos depois de um incêndio. Os dois foram içados por meio de um cabo de aço ligado a um helicóptero. Apesar do susto, eles foram salvos com segurança.

