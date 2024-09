Trabalhadores da coleta de lixo em Blumenau paralisam serviço após morte de funcionário Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 11/09/2024 - 10h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h36 ) ‌



A coleta de lixo em Blumenau está temporariamente interrompida após a morte de um funcionário do setor. Os trabalhadores decidiram paralisar os serviços como forma de protesto e luto. O repórter Moisés Stuker traz os detalhes ao vivo sobre a situação, incluindo as razões para a paralisação, o impacto na cidade e as medidas que estão sendo tomadas para resolver a crise. A comunidade e as autoridades estão em busca de soluções para minimizar os transtornos causados pela interrupção dos serviços essenciais.

